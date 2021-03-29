KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı

KARS'ta bir restoran işletmecisi, çağ kebabı yerken nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımıyla hayata döndürdü.

KARS'ta bir restoran işletmecisi, çağ kebabı yerken nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımıyla hayata döndürdü. Aile büyük bir panik yaşarken olaya müdahale eden işletme sahibi Fatih Konak, çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına eliyle vurarak etin dışarı çıkması ile çocuğun nefes almasını sağladı.

Kars Turizm Otelciler Birliği Başkanı Halit Özer, işyerine giderek Fatih Konak'a tebrik etti. Bu türk işletmelerde eğitimli kişilerin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı