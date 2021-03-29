KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı
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KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta bir restoran işletmecisi, çağ kebabı yerken nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımıyla hayata döndürdü.

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

KARS'ta bir restoran işletmecisi, çağ kebabı yerken nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımıyla hayata döndürdü. Aile büyük bir panik yaşarken olaya müdahale eden işletme sahibi Fatih Konak, çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına eliyle vurarak etin dışarı çıkması ile çocuğun nefes almasını sağladı.

Kars Turizm Otelciler Birliği Başkanı Halit Özer, işyerine giderek Fatih Konak'a tebrik etti. Bu türk işletmelerde eğitimli kişilerin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı
KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı
KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı
KARS Nefes borusuna et kaçan çocuğu ilk yardımla hayata döndüren kebapçı, o anları anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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