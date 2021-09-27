Kars Milli Eğitim Müdürü Acay: 30 sınıfımız karantinaya alındı

AYDIN (DHA) - KARS İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kentte karantinada olan okul bulunmadığını belirterek, "30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.

Covid-19 tedbirleri altında Kars'ta başlayan eğitim- öğretim döneminin ilk 3 haftasında, il genelinde bazı okullardaki öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 sınıfta karantina uygulanmasına karar verildi. Sınıfları karantinaya alınan öğrenciler, karantina süreci bitene kadar uzaktan eğitim alıyor.

İl genelinde 30 sınıfın karantinaya alındığını, karantinaya alınan okulun bulunmadığını kaydeden Acay, "17 Eylül'de 20 sınıfımız kapalıydı ancak 14 günlük karantina süreci önümüzdeki cuma günü bitiyor ve öğrencilerimiz kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecekler. 17 Eylül'den bugüne ise 10 sınıfımız karantinaya alındı ve toplamda 30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.