HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİT-PA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.

Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı
25.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:03

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİT-PA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.

Arslan, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirtti.

Arslan, Türkiye'nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi.

"Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz"

Arslan "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kafkas bölgesini, Hazar denizini, Orta Asya Ülkelerini dolaşan ve Çin'e kadar ulaşan 'Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridor'unun belkemiğini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye'nin bu doğal konumunun, saydığımız ülkelerin tamamına fayda sağlaması için mevcut altyapıyı yükselterek ve kıta taşımacılığı ve ticaretindeki engelleri kaldırarak, kazan-kazan stratejisine dayalı bir Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz. Bu amaca yönelik çabalarımız, Kafkas bölgesini, Hazar Denizi'ni, Orta Asya ülkelerini dolaşan ve Çin'e kadar ulaşan Trans Hazar Doğu-Batı "Orta Koridor" girişimimizle gerçekleştirildi" dedi.

Modern İpek Yolu'nun önemli bir bileşeni olarak Orta Koridorun geliştirilmesine özel önem verildiğine dikkat çeken Arslan, "27 Eylül 2017'de test sürüşüne Bakan olarak katıldığım ve 30 Ekim 2017'de hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir. BTK Demiryolu, Modern İpek Yolu'nun canlanmasında önemli bir aşama olmuş ve Doğu ile Batı arasında kesintisiz bağlantıyı sağlamada aktif bir rol üstlenmiştir. Pandemi sürecinde sınır kapılarının kapatılması nedeniyle BTK Demiryolu 138.000 Ton taşıma yapmak suretiyle önemli bir görev üstlenmiştir. Orta Koridor'un geliştirilmesi bağlamında BTK Demiryoluna ek olarak gümrüklerarası işbirliğine yönelik "Kervansaray Projesi"nin yanısıra, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçit Projesi ve İstanbul Havalimanı tamamlanmış projeler arasında olup, 3 Katlı Tüp Geçit Projesi, Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve Mersin Limanları inşası ve yine Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan "Edirne - Kars Hızlı Tren ve Bağlantıları Demiryolu Projesi"ne yönelik çalışmalar halen sürdürülmektedir" diye konuştu.

İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir diyen Ahmet Arslan, "Yine Türkiye'nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemiz ve ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanması ve doğal gaz alanında kaynak ve güzergah çeşitliliğinin pekiştirilmesini sağlayacak. Güney Gaz Koridoru (GGK) kapsamında Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı halihazırda faaliyete geçirilmiştir. Bunlara ek olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı başta olmak üzere birçok petrol boru hattı da hepinizin malumudur. Sonuç olarak Türkiye, bağlantısallık hususunda Orta Koridor'un gelişimine yönelik hem karayolu taşımacılığının desteklenmesi, üstyapı ve altyapı hizmetlerinin sağlanması, enerji koridorlarının açılması ile enerji arz ve güvenliğinin sağlanması hususlarında salgın öncesi ve sonrası olmak üzere büyük ilerlemeler kaydetmiştir BPP platformunun bölgesel güvenlik, insani meseleler, ekonomik işbirliği, uluslararası hukukun korunması ve çok taraflılık konularında başarılı sonuçlar almasını diler, içinde bulunduğumuz salgın döneminin bir an önce sonlanması ve insanlığın daha müreffeh bir gelecek yaşamasını dilerim" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor Ekonomi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Ekonomi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Volkan Bozkır Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:05:45. #1.15#
title