Kars merkezli terör soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars merkezli terör soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

07.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:28
Kars merkezli terör soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliye sevk edilen HDP'li belediye ve il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliye sevk edilen HDP'li belediye ve il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Kars Belediye Meclis üyeleri Ö.A, K.N, F.K, HDP İl Genel Meclis Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, Digor Belediye Meclis Üyesi H.T, işadamları R.B, B.A, HDP üyesi H.E, Kars Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden HDP Kars Belediye Meclis Üyeleri Ö.A, K.N, F.K. ile HDP İl Genel Meclis Üyesi S.B, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, Digor Belediye Meclis Üyesi H.T, işadamları R.B, B.A. ve HDP'li H.E. tutuklandı. HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci'nin yanı sıra HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, HDP Belediye Meclis Üyeleri K.N. ve F.K'nin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclis Üyeleri ile HDP İl Genel Meclis Üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

5 Ekim'de 3 şüpheli tutuklanmıştı

Tutuklanmaları talebiyle 5 Ekim'de mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanmış, gazeteci S.M, parti üyesi S.A. ve iş adamı A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Melania Trump Süleyman Soylu Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Fatma Girik Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Töre Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars merkezli terör soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:30:11. #1.14#
title