Kars merkezli terör soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliye sevk edilen HDP'li belediye ve il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliye sevk edilen HDP'li belediye ve il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Kars Belediye Meclis üyeleri Ö.A, K.N, F.K, HDP İl Genel Meclis Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, Digor Belediye Meclis Üyesi H.T, işadamları R.B, B.A, HDP üyesi H.E, Kars Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden HDP Kars Belediye Meclis Üyeleri Ö.A, K.N, F.K. ile HDP İl Genel Meclis Üyesi S.B, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, Digor Belediye Meclis Üyesi H.T, işadamları R.B, B.A. ve HDP'li H.E. tutuklandı. HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci'nin yanı sıra HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, HDP Belediye Meclis Üyeleri K.N. ve F.K'nin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclis Üyeleri ile HDP İl Genel Meclis Üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

5 Ekim'de 3 şüpheli tutuklanmıştı

Tutuklanmaları talebiyle 5 Ekim'de mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanmış, gazeteci S.M, parti üyesi S.A. ve iş adamı A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik