Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
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Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.E.D, F.L, T.Y, A.G, M.T.B. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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