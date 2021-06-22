Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede
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Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede

Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS, Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla para kazanma garantili kupon vaat eden sahte bahis çetesi şüphelilerinden 8'i emniyet sorguları sonrası serbest kalırken 9 kişi adliyeye çıkarıldı.

KARS, Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla para kazanma garantili kupon vaat eden sahte bahis çetesi şüphelilerinden 8'i emniyet sorguları sonrası serbest kalırken 9 kişi adliyeye çıkarıldı. Firardaki 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakaları ile ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için 15 Haziran'da operasyon başlatıldı. Mersin, Muğla ve İzmir'de yürütülen eş zamanlı operasyonla 20 kişinin yakalanması için 50 polis memuru belirlenen noktalara baskın yaptı. Yapılan baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 kişi gözaltına alındı. Firardaki  3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, vatandaşlardan dolandırıcılık suretiyle elde edilen 500 bin liraya da el koydu.Operasyonda gözaltına alınan Mersin'de 6, İzmir ve Muğla'da 1'er kişi emniyette sorgularının ardından serbest kalırken, Kars'ta yakalanan T.B.K., S.A., M.A., T.A., K.Y., S.C., K.C., İ.Ş., E.A. bugün adliyeye sevk edildi.  


Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede
Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede
Kars merkezli sahte bahis çetesi şüphelileri adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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