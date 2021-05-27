Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı

Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ö.E.D, F.L ve M.T.B'nin emniyetteki işlemi tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki A.G ve T.Y'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe...
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe...
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 21:19:06. #1.16#

title