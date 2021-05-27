Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı
Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.
Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ö.E.D, F.L ve M.T.B'nin emniyetteki işlemi tamamladı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki A.G ve T.Y'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik