Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21 kişi adliyeye sevk...
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Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21 kişi adliyeye sevk...

04.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:03
Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21 kişi adliyeye sevk...

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, buradan adliyeye götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca örgütün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, örgütün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" gibi suçlar bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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