Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı
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Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

19.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:02
Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişinin gözaltına alınması sonrası bugün de 1 kişi yakalandı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 34 kişiden 30'u yakalanarak Kars'a getirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Haklarında yakalama kararı olan 4 kişinin arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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