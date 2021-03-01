Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

01.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:01
Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem' yapılanmasına yönelik Kars merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem' yapılanmasına yönelik Kars merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün 'mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 ihraç askeri okul öğrencisi ve 1 doktor olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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