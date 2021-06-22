Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede
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Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Kars merkezli 4 ilde 'kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili "kazanma garantili kupon" yaptıklarını vadedip "bahis danışmanlığı" adı altında para aldıkları mağdurları dolandırdıkları iddiasıyla Kars, Mersin, Muğla ve İzmir'de 17 Haziran 2021'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 17 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden örgüt elebaşı E.A'nın yanı sıra T.B.K, S.A, M.A, T.A, K.Y, S.C, K.Ç. ve İ.Ş, sağlık kontrolünden geçirilip Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medya hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandırdıkları gerekçesiyle yakalanan diğer 8 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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