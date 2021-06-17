"Kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
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"Kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden bahisle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirtilen çıkar amaçlı bir suç örgütünü 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Kars, Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili "kazanma garantili kupon" yaptıklarını vadedip "bahis danışmanlığı" adı altında para aldıkları mağdurları dolandırdıkları ileri sürülen çete mensuplarının yakalanması çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 şüphelinin gözaltına alınması için polislerce söz konusu kentlerdeki birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 17 kişi yakalandı.

Bu kişilerden Kars'ta yakalanan 9'u sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sosyal medya hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandırdıkları gerekçesiyle yakalanan diğer zanlılardan 6'sının işlemlerinin Mersin, birinin Muğla, birinin de İzmir emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Zanlıların ev ve iş yerlerinden çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyası ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 3 zanlının da arandığı belirtildi.

'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
'Kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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