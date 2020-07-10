KARS Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü
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KARS Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü

Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdüYENİ tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyan duyarlı bir vatandaş veteriner kliniğine götürdüğü buzağısına da maske taktı.

10.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:24

Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyan duyarlı bir vatandaş veteriner kliniğine götürdüğü buzağısına da maske taktı.

İl Pandemi Kurulunun aldığı kararla maske takma zorunluluğunun getirildiği Kars'ta her geçen gün maske takanların sayısında artış görülüyor. Tüm karar ve cezai yaptırımlara rağmen maske takmayanlara ise Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ceza kesiliyor. Bazı duyarlı besicilerde kurallara uyduğu gibi zorunlu olmamasına rağmen buzağılarına da maske takıyor. Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünden hasta buzağını il merkezindeki veteriner kliniğine getiren Tellibey- Songül Tuncer çifti tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Tuncer çifti kendilerine ait aracın arka koltuğunda getirdikleri 3 aylık buzağılarının sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söylediler. Hem kendilerinin hem de buzağılarının sağlığı için maske taktıklarını belirten Songül Tuncer, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Tuncer çifti tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktılar.

KARS Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü

Kaynak: DHA

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