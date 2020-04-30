Kars Mart ayından trafiği kayıtlı araç sayısı 44 bin 111 Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 44 bin 111 oldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 44 bin 111 oldu.

Türkiye genelinde ise Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 45 bin 111, Ağrı'da 31 bin 459, Iğdır'da 28 bin 097 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 19 bin 146 oldu.

Öte yandan TUİK verilerine göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde yüzde 4,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1, kamyonda yüzde 19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı. - KARS

Kaynak: İHA