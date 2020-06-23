Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren geldi
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Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren geldi

Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren geldi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren girdi.

23.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:24

Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren geldi

KARS - Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren girdi.

Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda yapılan ve 318 bin metrekaresi aktif kullanılacak olan Kars Lojistik Merkezi'de yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Karslıların heyecanla beklediği Lojistik Merkez'de tarihi bir gün yaşandı. Lojistik Merkeze geçiş güzergahında üzerinde Türk bayrağı asılı ilk tren misafirleriyle birlikte geldi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, trenle geldikleri Lojistik Merkez'de bir takım incelemelerde bulundular. Yetkililerden brifing alan Vali Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden Lojistik Merkez'i gezdiler.

"Bugün ilk tren lojistik merkeze girdi"

Lojistik Merkez'de gazetecilere açıklamalardan bulunan AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Hep bu lojistikle alakalı biliyorsunuz, biz anlattık. Ama vatandaşlarımız hayır başka yere gitti. Hayır yapılmayacak, hayır olmayacak, demeye devam etti. Tabiri caizse yolu gösterdik, alt yapı çalışmalarını gösterdik. Ona bile inanmadılar. İşte oyalıyorlar dediler. Milyonlarca yatırım yapıldı, bunu bile kötü niyetli olanlar anlamamazlıkta direndiler. Ama bugün Paşaçayır'da çayırda bir tren görüldü. İşte o yıllardır yapılan yatırım, yıllardır yapılan emek bugün içindi. Şükürler olsun, bugün ilk defa bu trenle lojistik merkezine gelmenin onurunu, gururunu hep beraber yaşadık" dedi.

"Bugün tarihi bir gün yaşadık"

Kars'ta bugün tarihi bir gün yaşandığına dikkat çeken Kars Valisi Türker Öksüz, "Bugün tarihi bir gün yaşadık. Lojistik Merkezimize ilk defa bir tren vagonuyla giriş olduk. Buradaki iltishat hattını da böylece ilk kullanan kişiler olarak çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kars her alanda önemli gelişmeler kat ediyor. Artık taşımacılıkta da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geliyor Lojistik Merkezi ile birlikte, bu merkez ülkemizde 412 bin ton bir taşıma kapasitesi kazandıracak. 400 bin metre kare de bir lojistik alan kullanılacak. 150 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu Kars için önemli bir yatırım tutarıdır. Ekonomimize çok büyük bir katkıdır. Lojistik merkezele birlikte tabi sanayimizin daha da fazla gelişmesini, burada yatırım yapmanın, sanayi yatırımı yapmanın ve diğer yatırımları yapmanın daha cazip geleceğini öngörüyoruz, onu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kars Lojistik Merkezi Türkiye'nin lojistiğine, ekonomisine, gelişmesine katkı sağlayacak"

Lojistik Merkez'in Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan, "Kars Lojistik Merkezi'nin birinci etabının artık bitme aşamasına gelmiş olması ve buraya bugün ilk defa bir trenin girmiş olması, çok çok kıymetli, trenle iltishat hattını ilk defa kullanıp Lojistik Merkeze'nin girşine geldiğimizde şöyle bir ifade de bulundum. Bu fotoğrafa bakanlar için çok sıradan bir fotoğraf olabilir. Kars ekibi, valisiyle, milletvekilleriyle, il başkanıyla bir trenin önünde durmuşlar, bir fotoğraf vermişler. Çok sıradan bir fotoğraf, ama fotoğrafın anlamına baktığınız zaman gerçekten tarihi bir fotoğraf, o tarih ki, Kars Lojistik Merkezi ile birlikte Türkiye'nin lojistiğini, ekonomisini gelişmesine katkı sağlayacak. Elbette ki Kars'ın ekonomisinin, ticaretinin, sanayisinin, gelişmesi anlamına geliyor. Bir başka ifade ile o tren bir bereketin müjdecisiydi. O trenle birlikte gelmek, o bereketin habercisiydi. Onun gururunu, mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.

400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere inşa edilen ve 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenen Lojistik Merkez'de 19 ayrı hat olacak. 10 tane sağ tarafta, sol tarafta 6 tane hat olmak üzere, yine çimento fabrikasına bağlantı sağlamak üzere 1 hat daha olacak, Toplamda 19 ayrı hattın olduğu 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteynır stok sahası bulunacak.

Kars Lojistik Merkezi'ne ilk tren geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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