KARS Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansı
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KARS Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansı

Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansıKARS'ta iklim değişikliği, küresel ısınma ve yanlış su kullanımıyla kuruduğu için kuşların konaklamasına hasret kalan Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapınca ortaya da renkli görüntüler çıktı.

KARS Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansı
29.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:55

Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansı

KARS'ta iklim değişikliği, küresel ısınma ve yanlış su kullanımıyla kuruduğu için kuşların konaklamasına hasret kalan Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapınca ortaya da renkli görüntüler çıktı. Gruplar halinde uçan kuşlar görsel bir şölen oluşturdu.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllardır kuş seslerine hasret kalmıştı. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği gölde bu yıl Vali Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Sulak Alanları Komisyonunun çabalarıyla Kuyucuk köyünde vurulan sondajla göle su taşındı. Doğal kaynak su 6 kilometrelik borularla göle taşınınca suya hasret kalan kuşlar bir bir gelmeye başladı.

Bir yandan gölde dinlenen ve yavrulayan, bir yandan suda yüzen kuşlar zaman zaman da gökyüzünde gruplar halinde uçarak dans ediyor. Kuşların toplu dansı görsel bir şölen oluşturdu. Rüzgarlı havaya rağmen gönüllerince dans eden kuşlar Kuyucuk Kuş Gölü'nün geleceği için büyük bir umut oldu. Yüzlerce kuşun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin de dikkatini çekti. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların göl üzerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

KUYUCUK KUŞ CENNETİ Türkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türü barındırıyor.

KARS Kuyucuk Kuş Cennetinde kuşların dansı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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