KARS KUYUCUK GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARS KUYUCUK GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla 'can suyu' ile kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti eski günlerine dönüyor.

KARS KUYUCUK GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
16.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:36

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla 'can suyu' ile kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti eski günlerine dönüyor. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle yavaş yavaş eski eski haline dönen Kuyucuk Gölü'nü geçen hafta 57 türden 3 bin 178 geldi.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı. Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu.

SU KUYUSU AÇILDI

Kars Valiliği, Kuyucuk Gölü'nün, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle önemli düzeyde kuruduğunu, civarda gölü besleyen herhangi bir su kaynağının olmaması nedeni ile doğal yaşam dengesinde bozulmalar başladığından, gölü beslemek amacıyla DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından bir adet su sondaj kuyusunun açılmasını talep etti. Kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere, DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, Kuyucuk Gölü ve çevresinin yeraltı suyu durumunu araştırmak amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü sondaj ekibi tarafından, belirlenen mevkide 12 Eylül 2019'da su sondajı çalışmalarına başlandı. 18 gün sonra 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliğine teslim edildi.

1 HAFTADA 57 TÜRDEN 3 BİN 178 KUŞ GELDİ

Yaklaşık 9 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda günde 16 saat süre ile saniyede 27 litre can suyu Kuyucuk Gölü ile buluştu. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle göl eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Geçen hafta 57 türden 3 bin 178 kuş Kuyucuk Gölü'ne geldi. Göle özel olarak kurulan meteoroloji istasyonu ile göldeki iklim değişikliği de takip ediliyor. Proje ortakları, haftalık olarak göldeki kuşların ve suyun durumunu izlemeye devam ediyor. Ayrıca uzun vadeli kurtarma çözümleri de adım adım uygulanıyor.

'GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM'

Kuyucuk Gölü'nün periyodik olarak 3 yıl üst üste kuruması sebebiyle İl Sulak Alan Komisyonu'nun görevlendirdiğini anımstan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda Kars Valiliği, Kuyucuk Gölü'ne can suyu vermenin yollarını aradı. En sonunda açılan kuyudan su çekilerek Kuyucuk Gölü'ne can suyu verildi. Fakat bu kalıcı bir çözüm değil, geçici bir çözümdür. Çünkü yer altı sularının kullanılması çok doğru değil. Yer altı suları yer üstü sularında olduğu gibi hepsi birbirine bağlantılı. Yer altı suyunun buradan çekip göle vermek çok doğru bir yaklaşım değil ama şu anda acil olarak böyle bir yol izlendi. Çünkü; Kuyucuk Gölü, ağırlıklı olarak yer altından beslenen bir göl. Umuyorum daha sonraki zamanlarda yağış rejimi değişir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi azalır ve böylelikle gölün su seviyesi normale gelir. Bu kuyudan çektiğimiz suya da böylelikle son veririz diye arzuluyorum" dedi.

KARS KUYUCUK GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas Ivan Obradovic Bülent Korkmaz
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Ali Koç
Şu an buradasınız: KARS KUYUCUK GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:36:04. #1.14#
title