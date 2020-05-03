KARS Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyor
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KARS Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyor

KARS Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyor
03.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:11

Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyorKARS'ta çocuklarını evlerine bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten Karslı kadınlar, "Bu bir sağlık savaşıdır.

Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyor

KARS'ta çocuklarını evlerine bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten Karslı kadınlar, "Bu bir sağlık savaşıdır. Bizlerde Nene Hatun'un torunlarıyız. Ülkemiz insanına hizmet ettiğimiz için mutlu oluyoruz, işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Kars Valiliği öncülüğünde başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalar, ihtiyaç olunan her noktada hizmet sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi de maske üretimini gönüllü olarak yapan usta öğretici kadınları ağırlıyor. İl merkezi ve ilçelerde bulunnan 63 kadından küçük çocuğu olanlar ve yaşlılar evlerinde üretim yapıyor diğerleri de Halk Eğitim Müdürlüğü'nde bu hizmeti veriyor. Gün boyu maske üretimi yaparak, fedakarca çalışan kadınlar yoğun mesaiyle sağlık sektörüne hizmet veriyor. Kadınların haftalık ürettiği 10 bin maske, Kars'taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

'BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu Neslihan Demirci, "Bu süreçte halkımıza, devletimize yardımda bulunmak için burada toplandık. Ben ve 8 arkadaşımla birlikte bu projeye adım attık. Allah utandırmasın. Devamını da getireceğiz inşallah. Haftada 10 bin maske teslim ediyoruz. İlk teslimatımızı da yaptık. Vatanımıza, milletimize, sağlıkçılarımıza yardımda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Eğer ki biz sağlıkçılarımızdan hizmet bekliyorsak bizlerde onların ihtiyacı olan maskeyi onların hizmetine sunmak durumundayız. Mutluyuz ve inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasıl ki sağlıkçılarımız büyük fedakarlıkla çalışıyorsa, evlerine gidemiyorlarsa bizim buradaki arkadaşlarımız ve evlerinde çalışan diğer kurumlardaki arkadaşlarımızda evlerini unutup buraya geliyorlar" diye konuştu.

'GELEMEYENLER EVDE MASKE ÜRETİYOR'

Usta öğretici Aynur Altunbey ise "Bize ilk haber geldiğinde arkadaşlarımızla bu işe gönüllü başladık. Neslihan hocamız eşliğinde bizlerde gönüllü olarak bu işe başladık. Sağlık Müdürlüğü'ne maske temin ediyoruz. Hiç tereddüt etmeden bu sürece bizde yardımcı olmak istiyoruz. Devletimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bu virüs kısa zamanda gider ve herkes rahat bir nefes alır. Şu an biz Halk Eğitim Merkezi'nde 10 kişiyiz ama ilçelerde, evlerde çocukları küçük olan, yaşlı olduğundan buraya gelemeyenlerde evlerinde maske üretiyor" dedi

'BU BİR SAĞLIK SAVAŞIDIR'

Üç çocuk annesi usta öğretici Nazlı Aydemir de "Maske üretimi için yardım istenince biz de evimizden çıkıp koşa koşa geldik. Bu bir sağlık savaşıdır. Nasıl ki eskiden savaşlarda Nene Hatun gibi kahraman kadınlar destek olmuşsa bizde sağlık savaşında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer devletimize milletimize katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Arkadaşlarımızla birlikte özverili olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapabildiğimiz kadar maske yapacağız. Allah'ın izniyle bu virüs gidecek ve bizim de maske üretimimiz sona erecek" diye konuştu

KARS Korona savaşının Nene Hatunları maske üretiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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