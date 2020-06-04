KARS Kızılay gönüllüsü çocuklar, yaşıtlarına hediye dağıttı
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KARS Kızılay gönüllüsü çocuklar, yaşıtlarına hediye dağıttı

Kızılay gönüllüsü çocuklar, yaşıtlarına hediye dağıttıKARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

04.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:24

Kızılay gönüllüsü çocuklar, yaşıtlarına hediye dağıttı

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Kızılay'ın gönüllü çocukları maskeleriyle dışarı çıkan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında bazı cadde ve mahallelerde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirildi. Kızılay'ın gönüllü çocukları da parklarda gezerek maske takan akranlarına çeşitli hediyeler dağıttı. Yaren Altunok (7) da Türk Kızılay Kars Şubesi'ne giderek akranlarına dağıtmak için hediye paketleri hazırladı. Paketlere Kızılay amblemi de yapıştıran küçük Yaren daha sonra park ve bahçelere giderek hediye dağıtımı yaptı. "Ben Kızılay gönüllüsüyüm size Kızılay'ımızın hediyelerini getirdim" diyen Yaren, ailesiyle birlikte yolda yürüyen çocuklara da hediyeleri teslim etti.

Yaren daha sonra işyerlerini ve STK'ları da ziyaret ederek maske takılmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İş adamı Şakir Yurdakoş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, minik Yaren'e bu anlamlı davranışı ve uyarılarından dolayı teşekkür ettiler.

YILDIZ KARDEŞLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

Sokağa çıkma serbestliğini doyasıya yaşayıp anneleriyle birlikte evlerine doğru yola koyulan Yasemin (9), Gamze (7) ve Asmin Yıldız (4) maske, sosyal mesafenin önemiyle ilgili anlamlı mesajlar verdiler. Maskelerini bir an olsun çıkarmadıklarını belirten Yıldız kardeşler, büyüklerinden de bu kurala riayet etmeleri çağrısında bulundular. "Maske takmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, ellerimizi yıkamalıyız" diyen Yıldız kardeşlerin kendilerine has yorumları, konuşma tarzları ve şirinlikleri büyük dikkat çekti. 3 kız kardeşin konuşmalarını pür dikkat dinleyen vatandaşlar, "Tebrik ederiz. Gerçekten de çok anlamlı cümleler kurdular. Bunları yetiştiren ailelerine teşekkür ederiz" dediler.

KARS SOKAKLARINDA SON DURUM

Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında bazı cadde ve mahallelerde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından gözler cadde ve sokaklara çevrildi. Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve bekçiler sokaklarda gün boyu denetim yaptılar. Yayalar, esnaflar ve sürücüler maske takılması ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilirken araçlardan ve hoparlörlerden de uyarı anonsları yapıldı. Halkın yoğun olduğu Faikbey, Kazımpaşa caddelerinde de denetimler artırılırken genel anlamda valiliğin kararına uyulduğu görüldü. Vatandaşlardan Kemal Erginbay, "Valiliğimizin uygulamasını desteliyoruz. Elbette ki kurallara uymalıyız. Kendi sağlımızın yanında geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizin ve ilimizin geleceği için bu kurallar önemli" dedi.

İşadamı Ali Şakir Yurdakoş da "Pandemi sürecini bir an önce atlatmamız için alınan tedbirlere uymak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ben inanıyorum ki Kars bu süreci kurallara uyarak atlatacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara uymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KARS Kızılay gönüllüsü çocuklar, yaşıtlarına hediye dağıttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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