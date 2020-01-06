: Kars kış uykusu öncesi yemek arayan boz ayının köpeklerle mücadelesi

06.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

Kış uykusu öncesi yemek arayan boz ayının köpeklerle mücadelesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yatmadan önce yiyecek arayışına çıkan boz ayı, kent merkezine indi. Yanına yaklaşan 2 köpeğe aldırmadan etrafı dolaşan boz ayı bir barakada bulduğu yiyecekleri yedi.

Sarıkamış ilçesi ve çevresinde görülen ayıların büyük bir bölümü kış uykusuna yatarken, bazı boz ayılar hala yiyecek arayışını sürdürüyor. Sarıkamış ilçe merkezinde yiyecek arayan bir boz ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kent merkezine yiyecek bulmak amacıyla gelen boz ayının iki köpeğe aldırmadan dolaşması, kameraya yansıdı. Etrafında dolanıp saldırmaya hazırlanan köpeklere aldırış etmeyen ayı, bazen onların peşinden yürüyerek korkutmaya çalıştı. Köpeklerin uzaklaşmasıyla arayışını sürdüren ayı, gördüğü bir barakanın yanına giderek çöpleri yedi.

Kaynak: DHA

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