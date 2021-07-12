Kars kazları meralara çıktı
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Kars kazları meralara çıktı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars kazları meralara çıktı Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinde en gözde ili olan Kars'ta, kazlar meralarda otlatılarak serin sularda yüzdürülüyor.

Kars kazları meralara çıktı

KARS - Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinde en gözde ili olan Kars'ta, kazlar meralarda otlatılarak serin sularda yüzdürülüyor.

Kış sofralarının olmazsa olmazı olan kazlar meralarda otlatılmaya başladı. Sabah erken saatlerde bakıcıları tarafından meralara getirilen kazlar, burada otlatılıyor, kazlar daha sonra derelerde yüzdürülerek serinletiliyor. Öğlen saatlerinde evlere götürülen kazlar akşam üzere bir kez daha meralara getiriliyor.

Kars'ta kış sofralarında kesilerek kurutulduktan sonra yerine alan ve Kars dışına da gönderilen Kazlar, kesim hazır hele gelmesi için bin bir itinayla besleniyor.

Bu kadar kazı bir arada görmediğini ifade eden vatandaşlar, "Kazlarımız artık dışarıya çıktılar. Şuan otak zamanları onların, kışa doğru da inşallah sevdiğimize, eşimize, dostumuza, tanıdıklarımıza ikramlar yapacağız. İsteyenlere kazlarımızı göndereceğiz" dedi.

"Kazlarımız Kars kazı, başka kaz içerisinde yok"

Özellikle Kars'a dışarıdan getirilerek beslenen yabancı kazların Kars kazı tadını vermediğini belirten kaz bakıcısı Resul Resuli, "Şuanda besiye almamışız. Bir ay sonra besiye alacağız. Bunlar Kars kazı, yabancı kaz yok içerisinde sadece Kars kazıdır" diye konuştu.

Kars'ın Susuz ilçesinde binlerce kaz çobanlar nezaretinde meralarda otlatılıyor. Susuz içerisinden geçen derede serinletilen ve su ihtiyaçları karşılanan kazlar günün belli saatlerinde evlere götürülerek arpayla takviye besin ihtiyacı karşılanıyor.

Kars'taki kazlar yaklaşık iki ay sonra çiftliklerde besiye alınacak. Kar yağışından sonra kar yiyen kazlar ise kesilerek kurutulacak. Kazlar daha sonra kış sofralarını süsleyecek.

Kars kazları meralara çıktı
Kars kazları meralara çıktı
Kars kazları meralara çıktı
Kars kazları meralara çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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