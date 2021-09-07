Kars Kalesi, DMD'li çocuklar için kırmızı ışıklandırıldı
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Kars Kalesi, DMD'li çocuklar için kırmızı ışıklandırıldı

Kars Kalesi, DMD'li çocuklar için kırmızı ışıklandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" dolayısıyla Kars Kalesi farkındalık oluşturmak için kırmızı renkte ışıklandırıldı.

7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" dolayısıyla Kars Kalesi farkındalık oluşturmak için kırmızı renkte ışıklandırıldı.

Kars Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince kale ışıklandırmaları DMD'li çocuklar için kırmızı renge büründü. Konuyla ilgili olarak DMD Aileler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "DMD, genetik geçişli bir kas erimesi hastalığıdır. 3 yaşında hareketlerde zorlanma ile belirti veren hastalık, 10 yaşında yürüme kaybı, 15 yaşında kollarda güçsüzlük ile devam eder. 20'li yaşlarda solunum ve kalp kaslarının da etkilenmesiyle yaşamı tehdit eder. Ülkemizde binlerce DMD kas hastası vardır; her gün bir çocuk, DMD'li olarak dünyaya gelmektedir. DMD Aileleri Derneği olarak, toplumsal farkındalığı artırmak, çocuklarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için yoğun çalışmalar yapmaktayız" denildi.

DMD'li hastaların yaşadığı sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla 7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dünya'nın pek çok ülkesinde anıtlar, binalar bu yıl da kırmızı renkte ışıklandırılacak. DMD Aileleri Derneği'nin talebiyle 7 Eylül'de ülkemizdeki pek çok simge yapı, kırmızıya bürünecek" ifadelerine yer verildi.

"Dünya Duchenne Farkındalık Günü" günü dolayısıyla Kars'ın simgesi olan Kars Kalesi'de kırmızı renkle ışıklandırılarak DMD'li çocuklara destek verildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars Kalesi, DMD'li çocuklar için kırmızı ışıklandırıldı
Kars Kalesi, DMD'li çocuklar için kırmızı ışıklandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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