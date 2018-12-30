Kars Kafkas Arısı -35 Derece Soğuğa Dayanıklı

Kars Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, Kafkas

Arısı'nın sıfırın altında 30-35 derece soğuğa dayanıklı olduğunu

bildirdi. Boz ve gri renkte olan arı türünün yıllardan beri bölgeye

atapte olduğunu ifade eden Mitat Şahin, Bu arı türü kış ayları boyunca

dışarda kovanda kalabiliyor dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Kars'ta

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin ve Arı

Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu, merkez, ilçe ve köylerdeki

bal üreticilerinin kışlık bakım çalışmalarını inceledi. Susuz İlçesine

bağlı Yolboyu köyünde Serhat Aybek'e ait arıları kontrol eden Şahin ve

İncesu, kış bakımları ve barındırma teknikleri konusunda bilgiler verdi.

Soğuk kış şartlarının uzun sürdüğü bölgeye adapte olan 'Kafkas Arısı'nın

sıfırın altında 30-35 derece soğuklara dayanabildiğine dikkat çeken Prof.

Dr. Mitat Şahin, Bu özelliğe sahip arılar kışın zemheri soğuklarına bile

dayanabiliyor ve dışarıda kovanda kışlayabiliyor. 2012 yılından beri,

Arıcılar Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu'yla birlikte

sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Kars balını 'coğrafi işaret'le tescil

ettirdik. Coğrafi işaretin temel amacı, kaynağı belli, temiz gıda, adil

gıda üretimiyle birlikte, üreticiyle tüketiciyi bir ayara getirerek doğal

gıda ve kaynağı belli balın tüketimini sağlamaktır. Coğrafi İşaret;

iklim, insan, bitki örtüsü ve arı cinsinden meydana gelmektedir. Bu

sebeplerden dolayı da Kars balı ayrıcalıklı ballar arasında yerini

almıştır. Bizlerde tescilli bal üreticisi arıcılarımızı yerinde

inceleyerek gerekli teknik bilgileri veriyoruz diye konuştu.

Coğrafi işaretli Kars çiçek balının olması gereken rengi ve kıvamın

belirlendiğini belirten Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu,

şunları söyledi

Bu bal hiçbir işleme tabi tutulmadan elde edilmiş ve kavanoza

koyulmuş, içindeki enzimleri hiçbir zarar görmemiştir. Tüketici donmuş,

kristalize olmuş balı tüketmeleri ve bu baldan alacağa faydaların farkına

varmasını istiyoruz. Kars, Türkiye'nin parekende en çok bal satılan olan

merkezlerden bir tanesidir. Bu gün Kars'ta her ilin balı satılıyor ve

'Kars balı' diye satışa çıkıyor. Bizler Kars balını bu ballardan ayırt

etmek için 2012 yılından beri bir çalışma başlattık. Birlik olarak

öncelikle coğrafi işaretli ürünün nasıl elde edileceği konusunda

üreticiye bilgilendirdik. Vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda bal

üreten üreticilerimizin balını önce laboratuvarlarda inceleniyor daha

sonra paketleyerek piyasaya sürüyoruruz dedi.

Kaynak: DHA