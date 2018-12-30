Kars Kafkas Arısı -35 Derece Soğuğa Dayanıklı
Kars Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, KafkasArısı'nın sıfırın altında 30-35 derece soğuğa dayanıklı olduğunubildirdi.
Kars Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, Kafkas
Arısı'nın sıfırın altında 30-35 derece soğuğa dayanıklı olduğunu
bildirdi. Boz ve gri renkte olan arı türünün yıllardan beri bölgeye
atapte olduğunu ifade eden Mitat Şahin, Bu arı türü kış ayları boyunca
dışarda kovanda kalabiliyor dedi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Kars'ta
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin ve Arı
Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu, merkez, ilçe ve köylerdeki
bal üreticilerinin kışlık bakım çalışmalarını inceledi. Susuz İlçesine
bağlı Yolboyu köyünde Serhat Aybek'e ait arıları kontrol eden Şahin ve
İncesu, kış bakımları ve barındırma teknikleri konusunda bilgiler verdi.
Soğuk kış şartlarının uzun sürdüğü bölgeye adapte olan 'Kafkas Arısı'nın
sıfırın altında 30-35 derece soğuklara dayanabildiğine dikkat çeken Prof.
Dr. Mitat Şahin, Bu özelliğe sahip arılar kışın zemheri soğuklarına bile
dayanabiliyor ve dışarıda kovanda kışlayabiliyor. 2012 yılından beri,
Arıcılar Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu'yla birlikte
sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Kars balını 'coğrafi işaret'le tescil
ettirdik. Coğrafi işaretin temel amacı, kaynağı belli, temiz gıda, adil
gıda üretimiyle birlikte, üreticiyle tüketiciyi bir ayara getirerek doğal
gıda ve kaynağı belli balın tüketimini sağlamaktır. Coğrafi İşaret;
iklim, insan, bitki örtüsü ve arı cinsinden meydana gelmektedir. Bu
sebeplerden dolayı da Kars balı ayrıcalıklı ballar arasında yerini
almıştır. Bizlerde tescilli bal üreticisi arıcılarımızı yerinde
inceleyerek gerekli teknik bilgileri veriyoruz diye konuştu.
Coğrafi işaretli Kars çiçek balının olması gereken rengi ve kıvamın
belirlendiğini belirten Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu,
şunları söyledi
Bu bal hiçbir işleme tabi tutulmadan elde edilmiş ve kavanoza
koyulmuş, içindeki enzimleri hiçbir zarar görmemiştir. Tüketici donmuş,
kristalize olmuş balı tüketmeleri ve bu baldan alacağa faydaların farkına
varmasını istiyoruz. Kars, Türkiye'nin parekende en çok bal satılan olan
merkezlerden bir tanesidir. Bu gün Kars'ta her ilin balı satılıyor ve
'Kars balı' diye satışa çıkıyor. Bizler Kars balını bu ballardan ayırt
etmek için 2012 yılından beri bir çalışma başlattık. Birlik olarak
öncelikle coğrafi işaretli ürünün nasıl elde edileceği konusunda
üreticiye bilgilendirdik. Vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda bal
üreten üreticilerimizin balını önce laboratuvarlarda inceleniyor daha
sonra paketleyerek piyasaya sürüyoruruz dedi.