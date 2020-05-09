KARS 'İYİLİK KANIMIZDA VAR' KAMPANYASINA KARS'TAN DESTEK
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KARS 'İYİLİK KANIMIZDA VAR' KAMPANYASINA KARS'TAN DESTEK

KARS 'İYİLİK KANIMIZDA VAR' KAMPANYASINA KARS'TAN DESTEK
09.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:42

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla başlattığı kampanyaya Kars'tan büyük destek. Çok sayıda öğretmen, imam hatip mezunları Atatürk Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla başlattığı kampanyaya Kars'tan büyük destek. Çok sayıda öğretmen, imam hatip mezunları Atatürk Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle kan stokları azalan Türk Kızılayı'ne destek için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın öncülüğünde 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla bağış kampanyası düzenlendi. Kars Milli Eğitim Müdürlüğü, İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) İl Temsilciliği kampanyaya destek verdi. İftar sonrası başlatılan kampanyanın ilk gününde Atatürk Caddesi'ndeki kan merkezinde yoğunluk yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen ve okul idarecileri, ÖNDER mensupları ile vatandaşlar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kan bağışı yaptıktan sonra kampanya ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, 'Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz hocamızın öncülüğünde, Kızılay Şubesi ve ÖNDER başkanımızla birlikte "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Türk Kızılay'ına kan bağışı kampanyası başlatılmıştır. Bizde ilimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Ortaokulları, Liseleri ve bu okullarda görev yapan müdürler, öğretmenler, bizler, kan vermeye geldik. Ben bu vesileyle COVİD-19 salgınını bir an önce bütün dünyada, ülkemizde ve ilimizde son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

ÖNDER İl Temsilcisi Doğan Yıldız, "Bizim inancımızın temelinde insanı yaşatmak vardır. Bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmaktır. Bizde İmam Hatip camiası olarak aldığımız eğitimle de ortadadır bizim gerçekten kanımızda iyilik var, fıtratımızda iyilik var. Bu günlerde ilkemizin geçtiği süreçte ihtiyaç duyulduğunda bizlerde kan bağışında bulunmayı bir borç olarak biliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Sebep olanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.

Virüs salgını sebebiyle kan stoklarında azalma olduğunu belirten Kızılay Şube Başkanı Sıddık Demir, şunları söyledi:

"Türkiye'nin COVİD-19 nedeniyle ciddi bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bunun yanında mevsim şartları ve ramazan sebebiyle Kızılay'ın kan merkezlerindeki kan stoklarında önemli oranda düşüş olmuştur. Bunu gidermek adına Türkiye bir atağa geçmiştir. Her bölge, her il kendi imkanları doğrultusunda kan vermek üzere kan merkezlerimize müracaat ediyor. Bizlerde Kızılay olarak Kan Merkezinde, eğitim camiasını ve ÖNDER'i misafir ettik. Hepsi gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorlar. Bir ünite kan vermek 3 can kurtarmak demektir. Bu önemli günlerde kan merkezlerimize bütün halkımızı davet ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri de bir an önce atlatırız. Tüm kan bağışında bulunanlara tek tek teşekkür ediyoruz. Rabbim bu mübarek ramazan hürmetine bir can kurtarmanın ne anlama geldiğini bilerek bağışta bulunanlardan razı olsun. "

Kan bağışında bulunan gençler kendilerini dünyanın en mutlu insanı hissettiklerini söyledi. İlk kez kan bağışında bulunan gençlerin heyecanı ise yüzlerine yansıdı.

KARS 'İYİLİK KANIMIZDA VAR' KAMPANYASINA KARS'TAN DESTEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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