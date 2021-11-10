Kars¸ıyaka Ata'sını andı!

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Saatler 09.05'i gösterdiğinde, hem tören alanındaki katılımcılar, hem de cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, Ulu Önder Atatürk için saygı duruşuna geçti. Siren ve korna sesleri ilçenin dört köşesinde yankılanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Ardından Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'nin bahçesinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası Sergisi"nin açılışını yaptı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Ulu Önderimizin ebediyete intikal edişinin 83. yılında halâ fikirleriyle aydınlanıyor, Atatürk ilkelerinden ayrılmadan gösterdiği hedefe yürüyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet