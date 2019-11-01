Kars işte o bayrağın öyküsü

01.11.2019 13:12

İşte o bayrağın öyküsü

Cumhuriyetin ilan edilişinin 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim sabahı köy meydanında düzenlenen törene yaptıkları Türk bayrağı ile katılan ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri o bayrağın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

CUMHURİYEK KUTLAMALARINA DAMGA VURDULAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 127 hane, bin 117 nüfuslu Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu'nun 4A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Seda Sümbül ile birlikte yaptıkları bayrakla katıldıkları Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu. Ellerinde bayrak ve Atatürk'ün posteri ile köy meydanında gezerek tören alanına giden öğrenciler, halk tarafından alkışlarla karşılandı. Çekildikleri fotoğraflarla gazetelerin manşetlerini süsleyen ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Doğruyol köyünün 4A sınıfı öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. O bayrağın hikayesini anlatan sınıf öğretmeni Seda Sümbül şunları söyledi

O RUHU YAŞADIK

Tören programı hazırlandığında o gün öğrencilerime milli mücadele ruhumuzu içeren bir konuşma yaptım. Onlar da 'öğretmenim keşke biz de o yıllarda olsaydık. Biz de o günleri görebilseydik' dediler. Biz de törene bunu nasıl yansıtalım diye düşünürken, bayrağımızı hazır almak yerine kendi el emeğimizle hazırlamak o tarihi ve ruhu hep beraber yaşamak istedik. Ay ve yıldızın bu şekilde olmasının sebebi de o dönemlerde ay ve yıldız nasıl kullanılmış törenlerde çekilen fotoğraflara baktık ve bu şekilde olmasını istedik ki bize milli mücadele ruhunu yansıtsın. Öğrencilerle birlikte krapon kağıdı ile yaptığımız bayrağı köy meydanında dalgalandırdık. Büyük ilgi gördük. Köy halkı her yıl olduğu gibi bu yılda bizlere katılıp, şiirler okudu ve Cumhuriyetimizi büyük bir coşkuyla kutladık.

ERMENİSTAN'A SINIR BİR KÖY

Köy halkının milli bayramlara çok saygılı olduğunu ve her bayrama büyük katılım gösterdiklerini sözlerine ekleyen Sümbül, Dört yıldır bu köyde öğretmenlik yapıyorum. Köy halkı milli duygularını, Türklüğüne ve bayrağına bağlılığı içine bir nakış gibi işlemiş. Bir öğretmen olarak bu köyde görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Ermenistan'a sınır bir köyde milli mücadele ruhunun bu kadar güzel yaşanması beni hep gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Ellerimle yaptığımız bayrakla halk bizi alkışlarla karşıladı. Yürürken bayrağımızı çok beğendiler. Herkesten tebrikler aldık. Köylülerin de eşlik ettiği kutlamalarda dedelerde şiirler okuyup bize eşlik etti dedi.

1950 yılında yapılan taş mimari özelliğindeki okulda eğitimini sürdüren 4A sınıfı öğrencilerinden Furkan Güneş ise, Bayrağın ay ve yıldızını biz kestik. Öğretmenimizde onları kırmızı renkteki krapon kağıda yapıştırdı. Köy meydanında gezerken o günleri az da olsa yaşamaya çalıştık diye konuştu

Öte yandan aynı sınıf öğrencilerinden Ecenur Dursun da Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında ilçe birincisi oldu. Dursun'un ödülü Arpaçay İlçe Kaymakamı Abdil Koç tarafından verildi.

Kaynak: DHA