Kars İŞKUR'dan Elazığ'a anlamlı destek

13.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:32

Kars'ta İŞKUR çalışanları Elazığ'ı unutmadı. İŞKUR çalışanları depremzedelere gönderilmek üzere gıda kolileri hazırladı.



Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı mağdur durumda olan afetzedelere, Kars İŞKUR çalışanlarının katkılarıyla gıda kolileri hazırlandı. Hazırlanan gıda kolileri Elazığ'a gönderilmek üzere AFAD İl Müdürlüğü'ne getirildi. Burada koliler AFAD Müdürü Oktay Alğan'a, İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut tarafından teslim edildi.



İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, sosyal sorumluluk kapsamında duyarlılık gösteren ve emeği geçen çalışanlarına teşekkür etti.



İŞKUR Müdürlüğü'nce AFAD Müdürlüğü'ne teslim edilen gıda kolileri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderilecek. - KARS

Kaynak: İHA