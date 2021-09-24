Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı - Haberler
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Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

KARS'ın Göle yolu üzerindeki merkeze bağlı Boğatepe köyünün yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - KARS'ın Göle yolu üzerindeki merkeze bağlı Boğatepe köyünün yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan besici ve çobanlar zor durumda kaldıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 344 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nde yoğun kar yağışı oldu. Dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlardan Erdal Yokuş, "Sabah yağmurun ardından başlayan kar kısa sürede etkili oldu. Koyunları otlattığımız meralar kar altında kaldı. Böyle devam ederse hayvanları erkenden ahırlara almak zorunda kalacağız. Bu da besicileri perişan eder" diye konuştu.Göle ilçesinden Kars'a gelen ve bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri de lapa lapa yağan karı cep telefonlar ile çekerek sosyal medyada paylaşıp, "Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Dikkatli olun" yazarak uyarılarda bulundu.


Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

Kars'ın yükseklerine kar yağdı, çobanlar zor durumda kaldı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
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