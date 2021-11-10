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Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla 2286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaz örtüyle kapladı.

IĞDIR (AA) - Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla 2286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaz örtüyle kapladı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla Kars- Iğdır kara yolundaki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Bölgede bulunan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı köylüler, dışarıda otlatılan hayvanlarını ahırlara götürdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol amacıyla yollarda hazır bekledi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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