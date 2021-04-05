KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR
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KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta 'beyaz altını' olarak adlandıran kazlar yumurtadan çıktı.

KARS'ta 'beyaz altını' olarak adlandıran kazlar yumurtadan çıktı. Azat köyünde Mikail Turhan (51), yumurtadan çıkan, bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi çaba gerektiren 25 kaz yavrusunu üşümesinler diye odasında soba ısısında besliyor.

Kentte beyaz altın olarak adlandırılan tanesi en az 300 TL'ye satılan kazların yavrularına (bilikleri) da özenle bakılıyor. Merkez Azat köyünde de 5 çocuk sahibi Mikail Turhan evinin bir odasını kaz yavrularına ayırdı. Arpa kırmasıyla beslenen 25 yavruyla yakından ilgilenen Turhan, belli sıcaklıkta kalması için odaya soba da kurdu. Kazlar bizim için beyaz altın diyen Mikail Turhan şunları söyledi

'25 Mart'tan sonra yumurtadan çıkmaya başlayan bilikler, çocuklar gibi bakım ve özel ilgi istiyor. Havalar soğuk olduğundan kaz yavruları için özel bir oda ayırdım. Üşemesinler diye odada soba yakıyoruz. Şu an dışarı çıkıp çimenlerde otlamak istiyorlar ama hava müsait değil. Çok nazik ve kibarlar. Güz mevsimine kadar ilgiyi eksik bırakmayacağız ki bunların tanesini 300 TL'den satabilelim. Fabrika gibi öğütüyorlar. Ne kadar zor ve meşakkatli bakımlarının olduğunu besleyen bilir. Kars kazı yüzde 100 doğaldır. Kendimiz bakıp, besleyip büyütüyoruz. Geçimimizi özellikle büyükbaş hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu arada kaz da yetiştiriyoruz. Yeni doğdukları için arpa kırmasıyla besliyoruz. Havalar ısınınca dışarı çıkıp yeşil otla beslenecekler. Yaz öyle geçecek ve biraz büyüdükleri zaman arpa yiyecekler. Ondan sonra kar yağana kadar kesim yok. 25 kaz mevsim boyunca kesilmesine kadar 2 ton arpa yiyecek.

KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR
KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR
KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR
KARS'IN ÜNLÜ KAZLARININ BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ ÇABA GEREKTİRİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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