Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği Boş kalan tarihi yerler havadan görüntülendi Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yerler 'tam kapanma' ile birlikte sessizliğe büründü.

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği

Boş kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

KARS - Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yerler 'tam kapanma' ile birlikte sessizliğe büründü.

Kars Kalesi, 1915 yılında Ermeniler tarafından doldurularak diri diri yakılan Ulu Cami, Havariler Kilesi, Evliya Cami ve Harakani Türbesi 17 günlük 'tam kapanma' ile birlikte sessiz kaldı. Sessizliğe bürünen bölge havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta 29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar evlerinde kalarak tam destek veriyor. Tam kapanma ile birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, tarihi yerlerde kısıtlamadan nasibini aldı. Gerek Türkiye'den ve gerekse yurt dışından kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların bulunduğu bölge de sadece Kars Vadisi Projesi çalışanları ile belediye temizlik işçileri görüldü.

Karslıların alınan kurallarla uyması ve evlerinde kalması da bölgenin boş kalmasında etken oldu.

KRS-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU