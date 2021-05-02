Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği Boş kalan tarihi yerler havadan görüntülendi Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yerler 'tam kapanma' ile birlikte sessizliğe büründü.

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği

Boş kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

KARS - Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yerler 'tam kapanma' ile birlikte sessizliğe büründü.

Kars Kalesi, 1915 yılında Ermeniler tarafından doldurularak diri diri yakılan Ulu Cami, Havariler Kilesi, Evliya Cami ve Harakani Türbesi 17 günlük 'tam kapanma' ile birlikte sessiz kaldı. Sessizliğe bürünen bölge havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta 29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar evlerinde kalarak tam destek veriyor. Tam kapanma ile birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, tarihi yerlerde kısıtlamadan nasibini aldı. Gerek Türkiye'den ve gerekse yurt dışından kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların bulunduğu bölge de sadece Kars Vadisi Projesi çalışanları ile belediye temizlik işçileri görüldü.

Karslıların alınan kurallarla uyması ve evlerinde kalması da bölgenin boş kalmasında etken oldu.

KRS-

Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği
Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği
Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği
Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Feyza Aktan Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ın tarihi noktalarında 'tam kapanma' sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:31:29. #1.16#

title