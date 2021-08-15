Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki selde ilk belirlemelere göre 40 ev ile 6 araç hasar gördü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki selde ilk belirlemelere göre 40 ev ile 6 araç hasar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki selde ilk belirlemelere göre 40 ev ile 6 araç hasar gördü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 40 ev kullanılamaz hale geldi, 6 araçta hasar oluştu, çok sayıda hayvan telef oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 40 ev kullanılamaz hale geldi, 6 araçta hasar oluştu, çok sayıda hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu, araç ve hayvanlar suda sürüklendi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sel nedeniyle köyde bulunan araçlarda hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İnkaya köyünün yakınında bulunan Topkaya köyünde de sel nedeniyle hasar oluştu.

İnkaya köyünde AFAD, jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasında, ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü.

Sel bölgesinde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması gece de sürüyor.

Selin vurduğu İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Koşal, ilçede etkili olan yoğun sağanak nedeniyle selin meydana geldiğini belirterek, "Sarıkamış İnkaya köyünde derenin taşması sonucu bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları şu anda sahada hasar tespit çalışmasını yapıyor." dedi.

Ekiplerin köyde aralıksız çalıştığını ve gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Koşal, şunları kaydetti:

"Çok şükür can kaybımız yok, gece boyunca hasar tespit çalışması devam edecek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dere boyundaki çok sayıda evde hasar var, tahliye çalışmaları devam ediyor, gün içinde hasar tespitiyle ilgili sağlıklı rakamlar ortaya çıkacaktır."

Sarıkamış Kaymakamlığınca selden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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