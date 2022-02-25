Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla yeniden beyaza büründü - Haberler
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla yeniden beyaza büründü

AA, Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla yeniden beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeniden karla kaplandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeniden karla kaplandı.

İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Araçların, evlerin ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Metin Abat, yağışa sevindiklerini belirterek, "Kar ilçe merkezinde zor anlar yaşatsa da kayak sezonu için iyi oldu. İnşallah bu sayede kayak sezonu da uzar." dedi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış, Hisarcık, Kars, kar, Güncel, Haberler

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