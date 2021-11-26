Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ilçede iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler de karla kaplandı.

Kuşların yiyecek aradığı ve meyve ağaçlarının karla bütünleştiği ilçede, güzel manzaralar oluştu.