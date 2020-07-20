Kars'ın Şaban köyündeki karantina uygulaması sona erdi
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Şaban köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
20.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:57
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Şaban köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şaban köyünde 4 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA