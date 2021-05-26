Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm

KARS'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde sergilenecek.

KARS'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde sergilenecek.

Kars'ın Macar kahramanları Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilen Kanlı Tabya'nın bir bölümünde sergilenecek. Kahraman iki paşaya ait daimi sergi yarın düzenlenecek törenle açılacak ve yakın tarihe ışık tutacak. 1855 Kırım Savaşı olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşı sırasında kanlı baskın ve kuşatmaların yaşandığı Kanlı Tabya'nın, Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilmesinin ardından iki Macar paşanın Kars'ı Ruslara karşı savunmada verdikleri mücadeleler sonsuza kadar hafızalara kazınacak.

Serginin açılışı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Macaristan 'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Macaristan Parlamentosu Macaristan - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Atilla Tilki tarafından gerçekleştirilecek. Yıllar önce birkaç kez Kars'a gelen Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, beraberinde Macaristan'ın İstanbul Büyükelçiliği Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Bence Grezsa bir dizi ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdi. Matis bu görüşmeler sonrası geçmişten günümüze süregelen Macaristan ile Türkiye dostluğunun önemini gündeme taşımıştı.MÜSLÜMAN OLDULARAvusturya'ya bağlı olan Macar ordusunda görevli György Kmety ve Richard Guyon, Rus savaşında Osmanlı'ya sığındı. Sultan Abdulmecit, György Kmety ve Richard Guyon'a İslamiyet'i kabul etmeleri halinde aynı rütbeleri karşılığında Osmanlı ordusunda görev yapabileceklerini söyledi. György Kmety (İsmail Paşa) ve Richard Guyon (Hurşid Paşa) isimlerini alarak Osmanlı ordusunda yeni isimleriyle görev yapmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı