Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2)

Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDISağanak yağış nedeniyle Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Sağanak yağış nedeniyle Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde ise 4 ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan öldü. Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de mahsur kalan arıcılara da ulaşarak sağlık hizmeti verdi.

Sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolu 5 saat sonra ulaşıma açıldı. Sel bölgesine gelen Susuz Kaymakamı Hamza İnan, çalışmalar hakkında AFAD Müdürü Oktay Aygan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan ve DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 241'inci Şube Müdürü İnan Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD Müdürü Oktay Aygan, şu bilgiyi verdi:

"Aynalı ve Ortalı köyünde aşırı yağışlardan dolayı su baskını oluştu. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla beraber çok sayıda iş makinesiyle birlikte çalışıyoruz. Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 ev ve 7 ahır zarar görürken, 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan köy yollarımız hızlı bir şekilde açılıyor, sağlık ve elektrik hizmetleri tüm kurumlarımızın katılımıyla gideriliyor. Burada yapılan çalışmalardan sayın valimiz saat başı bilgi alıyor, buradaki bilgileri iletiyoruz. Burada yapılması gerekenleri tüm kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Çalışmalarımız geç saatlere kadar burada devam edecek. Yarın sabah hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız ve iyileştirme anlamında gereken yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Gervinho Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 22:39:16. #1.14#

title