Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
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Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi

19.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:14
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi

KARS'ın merkez karla kaplı Bayraktar köyünde aile reisleri ve gençler, gün boyu tek geçim kaynakları olan büyükbaş hayvanların bakımları ile uğraşırken, çocukları da sorumlu oldukları koyunlara bakıp, cefa olan karı sefaya dönüştürüyor.

KARS'ın merkez karla kaplı Bayraktar köyünde aile reisleri ve gençler, gün boyu tek geçim kaynakları olan büyükbaş hayvanların bakımları ile uğraşırken, çocukları da sorumlu oldukları koyunlara bakıp, cefa olan karı sefaya dönüştürüyor. Kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar, "Kar bizim tek eğlencemiz" dedi.

Aydın kardeşlerin bir arada yaşadıkları bahçe içerisindeki ahır ve kümeslerde hummalı bir çalışma devam ediyor. Bülent Aydın ve Mahmut Aydın kardeşler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının beslenmesi ve bakımlarını aksatmıyor. Ahırda yeni doğan buzağılarına da gözleri gibi bakan Aydın kardeşler, kendi aralarında iş bölümü de yaparak planlı bir çalışma yürütüyor.Yaklaşık 20 nüfusun geçiminin karşılandığı hayvancılıkta yem ve saman fiyatlarının pahalılığından dert yanan köylüler 110 adet büyükbaş, 100 koyunun yanında kaz, tavuk ve horoz da besliyor. Ailenin büyükleri bu işlerle uğraşırken çocuklar ise bir yandan koyunlara bakıyor diğer yandan da her kar yağışında kardan adam yapıyor. Çocukların Medine Gül Aydın'ın 'Karakız', Oğulcan Ali Aydın da 'Sarıbaş' isimlerini verdiği koyunlarına yakın ilgi gösteriyor.

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Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi
Kars'ın karla kaplı köylerinde yaşam mücadelesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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