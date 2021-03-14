Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor

14.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:11
Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ın Arpaçay ilçesi, arazilerindeki akarsuların oluşturduğu menderesleriyle görsel şölen sunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ın Arpaçay ilçesi, arazilerindeki akarsuların oluşturduğu menderesleriyle görsel şölen sunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı. Tepecik köyü mevkisinde beyaz örtüyle bütünleşen menderesler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da beyaz gelinliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Drone ile gökyüzünden görüntülenen bölgeyi sık sık ziyaret eden fotoğraf tutkunları da birbirinden güzel kareler yakalamaya çalışıyor.

Yazın ayrı, kışın da ayrı güzel

Ziyaretçilerden Üstüner Baki, AA muhabirine, bölgede karın yağmasıyla Arpaçay ilçesindeki mendereslerin seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu anlattı.

Bölgenin her mevsim güzel olduğunu ifade eden Baki, "Bu bölgelere sürekli gidip geliyorum, o yüzden buraları her mevsim görme fırsatım oluyor. Derelerin birleşerek oluşturduğu menderesler yazın ayrı, kışın da ayrı güzel." dedi.

Baki, bölgedeki doğal güzelliklerin insana huzur verdiğini belirterek, herkesi yöredeki güzellikleri görmeye davet etti.

Ziyaretçilerin bölgede masalsı bir manzarayla karşılaştığını söyleyen Baki, "Bu yıl son zamanlarda iyi bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışı doğayı beyaza bürüdü ve güzel manzaralar oluştu. Gökyüzüne baktığımız zaman masmavi, güneşin menderese yansıması da ayrıca çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:13:54. #1.16#
title