Kars'ın en büyük yatırımlarından olan Kars Barajı hizmete alınıyor Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından biri olan Kars Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat katılımıyla yarın hizmete alınacak.

Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından biri olan Kars Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat katılımıyla yarın hizmete alınacak.

Kars Barajı'nın hizmete girmesiyle 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 10 milyon kWh hidrolik enerji üretilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kars Barajı'nın hasretle beklenen bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Baraj maliyetini bir yılda karşılayacak

Barajın enerji üretimi, tarımsal sulama ve istihdam açısından önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kars Barajı rezervuarında depolanacak su ile Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor Ovası'nda 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak. Böylelikle 2020 yılı fiyatlarıyla 296 milyon lira sulama faydası elde edilecek. 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlanacak. Baraj aynı zamanda 2,24 MW kurulu gücündeki Etek Santrali ile yıllık 10 milyon kWh enerji üretecek. 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak."

Bölge insanına ilave gelir de sağlayacak

Kars Barajı'nın il merkezine yakınlığı nedeniyle şehrin önemli mesire ve rekreasyon alanlarından biri olacağını dile getiren Pakdemirli, baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölge insanına ilave gelir sağlanmasının planlandığını da söyledi. Bakan Pakdemirli, baraj sayesinde Kars Çayı kenarında bulunan 2 milyon 383 bin dekar arazinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılarak rusubat taşınmasının engelleneceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA