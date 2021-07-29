Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
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Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek

Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta, Kağızman, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinin ardından Digor ilçesinde de Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek hemodiyaliz ünitesi açıldı.

Kars'ta, Kağızman, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinin ardından Digor ilçesinde de Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek hemodiyaliz ünitesi açıldı.

Digor Devlet Hastanesindeki hemodiyaliz ünitesinin açılışına, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu ile bazı il ve ilçe protokolü katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, her bir vatandaşın sağlığını önemsediklerini ve hemodiyaliz ünitesini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz, ilimiz genelinde diyaliz cihazıyla 162 tane hastamıza hizmet veriyoruz. Burada da inşallah 4 cihazla ilçede bulunan 13 hastamıza hizmet vereceğiz. Digor'dan hastalarımız 50-60 kilometre yol kat ederek Kars merkeze gelmek zorunda kalıyorlardı, şimdi bu ünite hastalarımız için çok büyük kolaylık olacak. Sağlık hizmetleri Türkiye'de hepimizin bildiği gibi diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde kaliteli." dedi.

Milletvekili Ahmet Arslan da hemodiyaliz servislerinin Sarıkamış, Kağızman, Arpaçay'da hizmet verdiğini dile getirerek, "Bugünde Digor'da bu hizmeti veriyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yaz dönemlerinde batıda yaşayıp şehrimize, Digor'a gelen vatandaşlarımız var onlar bu hizmeti alamayınca tatil sürelerini kısa tutmak zorunda kalıyorlardı veya gelmiyorlardı. Ancak bu hizmetin burada yerinde veriliyor olması nedeniyle bu hizmete ihtiyacı olan dışardaki hemşerilerimiz burada kalabilecek." diye konuştu.

Milletvekili Yunus Kılıç ise diyaliz ünitesinde aynı anda 4 kişiye hizmet verebileceğini anlatarak, "Diyaliz ünitesindeki görevliler aynı zamanda hastaları evlerinden alıp, diyaliz işleri bittikten sonrada yine evlerine bırakacak. Sağlık her şeyin başında, İnsanın sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olduğu zaman ne yaparsanız yapın dünyayı gözü görmüyor. Onun için önce sağlık sorununu çözmek, sonra diğer ihtiyaçlarına bakmak lazım. Digor'a güzel bir hastane yaptık, bu şehre, bu ilçemize, hizmetlerin verilmesine zemin hazırladık. Burada dahiliye uzmanı var, başka uzmanlar var, eğitim almış diğer sağlık personeli var. Bu, Digor'da çok olan bir şey değildi, son yıllarda hükümetlerimizin sağlık alanında yaptığı değişim, dönüşüm, gelişimin sonucudur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Digor Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinin açılışı yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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