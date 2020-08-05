Kars'ın Dağpınar beldesi karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:18
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesinin Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, beldeye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA