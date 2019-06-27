Kars'ın Besi Organize Sanayi Bölgesi bin kişiye istihdam sağlayacak

Kars'ta, 147 hektarlık alanda 3 yıl önce yapımına başlanan 19 milyon 722 bin 642 lira 50 kuruş maliyetli Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlayacak.

Kentte, tarım ve hayvancılık alanında istihdam oluşturmak amacıyla yapımı süren İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta böylesine bir organize sanayi sitesinin kurulmasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Hayvancılığın gelişmiş olduğu bir ilde yaşadıklarını ifade ederek tesisin bölge için de önemli olduğunu söyleyen Öksüz, "Ekonomisi hayvancılığa, bir yandan da turizme dayalı olan şehrimizde, tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Sitesi'nin kurulması çok sevindirici."dedi.

Öksüz, söz konusu yatırımın önemine işaret ederek, "Burada hayvancılık ve besicilik daha modern şartlarda ve sağlıklı ortamda yapılsın diye bu tesis yapılıyor. Burada besiciliği bilimsel, günün şartlarına uygun şekilde yapalım, vatandaşlarımız da bundan büyük ölçüde fayda sağlasın istiyoruz. Diğer taraftan tarıma dayalı sanayinin gerçekleşebileceği 8 hektarlık bir sanayi tesis alanımız da var." diye konuştu.

Bölgede yatırım yapmak isteyen çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğunu anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Burada bir et entegre sanayi, yem sanayi biyogaz gibi hayvancılığa, besiye dayalı çeşitli sanayi işletmelerinin kurulmasına da imkan verecek alanlara sahibiz. Bölgeyle ilgili bu İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak isteyen çok sayıda kişinin müracaatı var, dolayısıyla burası faaliyete girdiğinde şehrimizin hayvancılığına önemli katkı sunacak. Tahminen bu organize sanayi sitesinin faaliyete geçmesiyle yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanmasını düşünüyoruz. Bu çok önemli bir miktar ve şehrimiz için inşallah bunu daha da artırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

Şantiye Şefi Cenk Beker ise Besi Organize Sanayi Sitesi'nin yapımının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.

Sanayi bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Beker, şunları kaydetti:

"Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde besi alanları, sanayi tesis, idari tesis, gübre depolama, acil kesim ve tedavi, ağaçlandırma, teknik hizmet alanı, karantina alanı, tır ve kamyon parkı, sevk ve kontrol merkezi, yeşil alanlar, sağlık koruma bandı, arıtma tesisi alanı, biyogaz tesisi alanı, kantar tesisi alanı ve iç yollar bulunuyor. 14 Haziran 2016 tarihinde ihalesi yapılan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım işine 1 Temmuz 2016 tarihinde başladık ve 31 Ekim 2019 tarihinde bitireceğiz. Sözleşme bedeli 19 milyon 722 bin 642 lira 50 kuruş olan işin yüzde 45,46'sını tamamladık."

Kaynak: AA