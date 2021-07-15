Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
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Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı

Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Yöre halkı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanları her yıl düzenledikleri etkinlikle anıyor.

Gencinden yaşlısına her yıl 15 Temmuz günü bir araya gelen köylüler, yürüyerek köyün 2 bin 100 rakımlı tepesine çıkıyor.

Burada saygı duruşunda bulunan ve dua eden köylüler, daha sonra al bayrağı göndere çekerek dalgalandırıyor.

Köy sakinlerinden Sait Beki, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Her yıl köylerinde bayrak etkinliği yaptıklarını ifade eden Beki, şöyle konuştu:

"Her yıl bayrağımızı kalemize dikiyoruz, bayrağımızın bu tepede dalgalanması bizi gururlandırıyor. Şehitlerimizi unutturmayacağız. 15 Temmuz dolayısıyla yıpranan Türk bayrağımızı değiştirdik. Her yıl dönümünde bayrağımızı yeniliyoruz. Biz bayrağı 15 Temmuz'da dikmiştik ve darbe girişimi de o gün olmuştu. Çok şükür darbe girişimi başarısız olmuştur. Bayrağımızı da aynı gün dikmemiz bizi çok heyecanlandırdı. 15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı - Haberler
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