Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi - Haberler

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Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Kars'ın Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kars'ın Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kar yağışı, Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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