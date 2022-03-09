Kars'ta 3 ilçede okullara 'kar' tatili - Haberler

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Kars'ta 3 ilçede okullara 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
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Kars'ta 3 ilçede okullara 'kar' tatili

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

Kentte gece başlayan kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde etkili oldu. Sabah da devam eden yağış ve tipi nedeniyle 3 ilçede eğitime öğleden sonra ara verildiği açıklandı. Kaymakamlıklarca yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının öğleden sonra da devam etmesi beklendiği için okulların tatil edildiği belirtildi. Öte yandan Akyaka ilçesine bağlı 2 köyün yolunun da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

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