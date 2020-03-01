Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi
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Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

01.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:19
Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

Doğu Anadolu Bölgesindeki , Iğdır, , Ardahan, Ağrı ile 'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Kars

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, ilkbaharın ilk gününde Kars'ta etkisini sürdürdü. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayına karla giren Kars'ta, belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, Sarıkamış ilçesinde de etkili oldu. İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA


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: Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi
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