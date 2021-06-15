Kars İli Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü 176 Ada 3 Parsel ve 109 Ada 3

KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ KARAKURT KÖYÜ 176 ADA 3 PARSEL VE 109 ADA 3 PARSELDE KARAKURT KÖYÜ YENİ YERLEŞİM ALANI'NA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLAN METNİİlimiz, Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü sınırlarında, 176 ada 3 parsel ve 109 ada 3 parsele...

KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ KARAKURT KÖYÜ 176 ADA 3 PARSEL VE 109 ADA 3 PARSELDE KARAKURT KÖYÜ YENİ YERLEŞİM ALANI'NA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ

İlimiz, Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü sınırlarında, 176 ada 3 parsel ve 109 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazda "Karakurt Köyü Yeni Yerleşim Alanı" için yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kars İl Genel Meclisi tarafından 07/06/2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b maddesi gereğince, Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü sınırlarında, 176 ada 3 parsel ve 109 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı 16/06/2021-16/07/2021 tarihleri içerisinde mahallinde tabela ilanıyla, Karakurt Köyü Muhtarlığında, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.

İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Plana itirazları olanların askı/ilan 1(bir) ay süresi içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

16/06/2021

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Kaynak: Habermetre