Hava ulaşımına kar ve sis engeli - Haberler
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Hava ulaşımına kar ve sis engeli

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kar ve sis nedeniyle Kars'ta 2, Iğdır'da ise 1 uçak seferi karşılıklı iptal edildi.

IĞDIR (AA) - Kar ve sis nedeniyle Kars'ta 2, Iğdır'da ise 1 uçak seferi karşılıklı iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 1 sefer de sis nedeniyle iptal oldu.

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

Hava ulaşımına kar ve sis engeli

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