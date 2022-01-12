Hava ulaşımına kar ve sis engeli

IĞDIR (AA) - Kar ve sis nedeniyle Kars'ta 2, Iğdır'da ise 1 uçak seferi karşılıklı iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 1 sefer de sis nedeniyle iptal oldu.