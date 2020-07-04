Kars ile Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu Kars ile Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars ile Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran dolu nedeniyle bazı sürücüler araçların üzerini battaniyelerle kapattı. Yolda biriken su nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan'da da Çıldır ilçesi Kısır Dağı zirvelerine yağan dolu, tepeleri beyaza bürüdü. Kaynak: AA